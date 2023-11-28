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        Haberler Magazin Şükran Polat boşanıyor mu? Dilan Polat'ın arkadaşı açıklama yaptı!

        Şükran Polat boşanıyor mu? Dilan Polat'ın arkadaşı açıklama yaptı!

        Engin Polat'ın tutuklu babası Sezgin Polat'ın annesi Şükran Polat'ı aldattığı iddiaları sonrası boşanacakları gündeme gelmişti. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı aileyi ziyarete giderek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:38
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        • 1

          Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, babası Sezgin Polat ile tutuklanmıştı. Polat'ın annesi ve babasının boşanacakları iddiası gündeme geldikten sonra Dilan Polat'ın yakın arkadaşından açıklama geldi.

        • 2

          "Dilan benim kız kardeşim" diyen fenomen isim Canan Toprak, Polat ailesini ziyaret etti. Bir avukat arkadaşıyla Şükran Polat'ı ziyaret eden Toprak, boşanma iddialarına son noktayı koydu.

        • 3

          Canan Toprak, Dilan Polat'ın çocuklarına Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'ın baktığını söylerken boşanma iddialarını yalanladı.

        • 4

          İddialara göre Şükran Polat iddialara: "Boşanmıyoruz. Salı günü gidip beyimi göreceğim, kimse boş haber yapmasın" dedi.

        • 5

          Canan Toprak ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milan'da Nilda'da çok iyiler. Şükran teyzem başlarında yanlarında. Kimseye gerek yok. Bir de şey dedi biz boşanmıyoruz salı günü gidip beyimi göreceğim kimse boşuna haber yapmasın."

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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