Aile saadeti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela le İstinyePark'ta görüntülendi.

Ailecek alışveriş turuna çıkan Erkin ve Ovalı, kızlarıyla birlikte basın mensuplarının objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.

İlk olarak bir restoranda eşi ve kızıyla birlikte yemek yiyen Ovalı, ardından mağazaları dolaştı.

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren çift, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı 2018'de kucaklarına almıştı.