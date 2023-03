BÖLGEYE NAKDİ BAĞIŞ VE KONTEYNER YARDIMI

Sinan Öncel, Türkiye’nin 6 Şubat’ta benzerine az rastlanan iki büyük depremle sarsıldığını hatırlattı. Depremlerde BMD üyesi markaların çalışanlarından 143’ünün hayatını kaybettiğini, 242’sinin yaralandığını bildiren Öncel, şunları söyledi: “Tüm Türkiye gibi bizim de acımız çok büyük. Gidenleri geri getiremesek de kalanların bir an önce normal hayata dönebilmelerini sağlama konusunda tüm imkânlarımızı seferber ettik. Depremzedelerin geçici barınma sorununun çözümü için özellikle konteyner ve prefabrik konutlara ihtiyaç var. İlk günden itibaren gönüllülük temelinde afetzedelerin yardımına koşan üyelerimiz, konteyner konusunda da önemli katkıda bulundular. Üyelerimizin bağışları ile Hatay ve Kahramanmaraş’ta AFAD’ın belirlediği alanlara konteynerlerimizi sevk ediyoruz. 22 Mart itibarı ile 160 konteynerin sevkiyatını tamamladık. Her gün yaklaşık 10 konteyneri bölgeye sevk ediyoruz. Bir bölümü AFAD’a nakdi bağış olmak üzere toplamda 500 konteyneri afetzedelerimizin kullanımına sunacağız. Afetzedelerin ihtiyaçları zaman içinde değişiklik gösteriyor. BMD olarak bu süreçte farklı sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerimiz olacak. AFAD’ın koordinasyonunda bölge için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.”