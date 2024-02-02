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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA | TÜİK 2024 Şubat kira artış oranı zammı belli oldu mu, yüzde kaç oldu ve ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Şubat ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak! 2024 Şubat kira artış oranı hesaplama ekranı

        Şubat ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Kira artış oranı sınırlaması uygulaması uzatılsa da kira artış oranı sorgulamaları devam ediyor. İşte 2024 TÜİK Şubat kira artış oranı hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 19:32 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:32
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        • 1

          Birçok alanda fiyatların düzenlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları 5 Şubat'ta açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla getirilen sınırlamada süre uzatılmıştı. Aralık ayında enflasyon rakamları ise yıllık yüzde 64,77 ve aylık yüzde 2,93 oranında artmıştı. Şubat ayı kira artış oranı için dükkan ve ev sahiplerinin gözleri TÜİK'e çevrildi. İşte kira artış oranı hesaplamasına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KONUT KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

          TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

          KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

          Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

        • 3

          ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak fakat kira artış sınırlaması 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek.

          2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

          KONUT ÖRNEK HESAP

          Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

          Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

          Girdiğiniz Artış Oranı: %25

          Kira Artış Tutarı: 1.250 TL

          Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL

        • 4

          İŞYERİ KİRA ARTIŞ TAVANI BELLİ OLDU!

          Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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