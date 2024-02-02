Birçok alanda fiyatların düzenlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları 5 Şubat'ta açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla getirilen sınırlamada süre uzatılmıştı. Aralık ayında enflasyon rakamları ise yıllık yüzde 64,77 ve aylık yüzde 2,93 oranında artmıştı. Şubat ayı kira artış oranı için dükkan ve ev sahiplerinin gözleri TÜİK'e çevrildi. İşte kira artış oranı hesaplamasına ilişkin merak edilenler...