Su altında değişen görüntü

Eğer bir yüzücüyseniz, bu sorunla anında ilişki kuracaksınız. Su altına daldığınız anda, görüşünüz dramatik bir değişime uğrar. Her şey daha sönük görünmeye başlar ve çok uzağa bakamazsınız. Aynı etki, başınızı suyla dolu bir kovaya (başınızı alabilecek kadar büyük) daldırdığınızda da gözlemlenebilir.