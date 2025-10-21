Stellantis'ten ABD'ye 13 milyar dolarlık yatırım kararı

Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için yeni yatırım planını duyurdu. Şirket, ABD’deki faaliyetlerini büyütmek ve yerel üretim kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki 4 yıl içinde 13 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Bu yatırım, şirketin ABD’deki 100 yıllık tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor ve markanın portföyündeki 5 yeni aracın kilit segmentlerde piyasaya sunulmasını, yeni nesil dört silindirli motorun üretimini ve Illinois, Ohio, Michigan ve Indiana’daki tesislerde 5 binden fazla yeni istihdam yaratılmasını destekleyecek.

YILLIK ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 50 ARTACAK

Yeni yatırımın, Stellantis’in ABD'deki yıllık araç üretimini mevcut seviyelerin yüzde 50 üzerine çıkaracağı belirtiliyor.

REKLAM

Bu yeni ürün lansmanlarının, 2029’a kadar tüm ABD montaj tesislerinde planlanan 19 model yenilemesi ve güç aktarma sistemi güncellemeleriyle paralel biçimde ilerleyecek.

'EN BÜYÜK YATIRIMIMIZ OLACAK'

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Stellantis CEO’su ve Kuzey Amerika COO’su Antonio Filosa, "Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bu yatırım aynı zamanda şirket tarihimizdeki en büyük yatırım olacak. Bu yatırım büyümemizi hızlandıracak, üretim gücümüzü pekiştirecek ve faaliyet gösterdiğimiz eyaletlerde daha fazla istihdam sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyümeyi hızlandırmak, göreve başladığım ilk günden bu yana en öncelikli hedefim oldu. Amerika’daki başarı, yalnızca Stellantis’in ABD’deki gücünü artırmakla kalmaz, şirketimizi küresel ölçekte de daha güçlü kılar" dedi.

Stellantis’in ABD yapılanması, 14 eyaletteki 34 üretim tesisi, parça dağıtım merkezi ve Ar-Ge lokasyonunu kapsıyor. Bu operasyonlar, ülke genelinde 48 binin üzerinde çalışan, 2 bin 600 bayi ve yaklaşık 2 bin 300 tedarikçiyle binlerce yerel topluluğa katkı sağlıyor. REKLAM Yapılan açıklama, Ocak 2025’te duyurulan yatırımların devamı niteliğini taşıyor. 13 milyar dolarlık yatırım planı, önümüzdeki dört yıl boyunca şirketin ürün stratejisinin tüm aşamalarını hayata geçirmek için yapılacak Ar-Ge ve tedarikçi yatırımlarının yanı sıra üretim operasyonlarına yönelik yatırımları da kapsıyor. HANGİ TESİSTE NE ÜRETİLECEK? Stellantis’in tesis bazında yatırım detayları ise şöyle; - Illinois: Stellantis, Belvidere Montaj Tesisi’ni yeniden açmak ve ABD pazarı için Jeep Cherokee ve Jeep Compass üretimini genişletmek amacıyla 600 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. İlk üretim başlangıcının 2027 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yatırım kapsamında yaklaşık 3 bin 300 yeni istihdam yaratılması öngörülüyor. - Ohio: Yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım ile daha önce Belvidere tesisine tahsis edilen tamamen yeni orta boy pick-up modelinin üretimi Toledo Montaj Kompleksi’ne taşınacak. Bu tesis, hâlihazırda Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modellerini üretiyor. Üretim değişikliğinin 900’den fazla yeni iş imkânı oluşturması bekleniyor. Üretim başlangıcı 2028 olarak planlanıyor.

- Michigan: Stellantis, menzil uzatmalı elektrikli araç (EV) ve içten yanmalı motora sahip SUV model geliştirme planlarını, Warren Truck Montaj Tesisi’nde 2028 itibarıyla üretime almayı planlıyor. Bu doğrultuda tesise yaklaşık 100 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı yapılacak. Yeni program kapsamında 900’den fazla yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Tesis, hâlihazırda Jeep Wagoneer ve Grand Wagoneer modellerini üretiyor. - Detroit: Jefferson tesisinde yeni nesil Dodge Durango’nun üretimi için 130 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Üretimin 2029 yılında başlaması öngörülüyor. - Indiana: Şirket, daha önce ocak ayında duyurduğu gibi, Kokomo’daki birkaç tesisinde tamamen yeni dört silindirli motor – GMET4 EVO – üretimi için ek yatırımlar yapacak. Üretim 2026 yılında başlayacak. Bu kapsamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılması ve 100’ün üzerinde yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Böylece, bu stratejik güç aktarma sisteminin üretim üssü ABD olacak.