Steam indirim takvimi 2023: Steam kış indirimleri başladı mı? Hangi oyun ne kadar indirimde?
Oyun severlerin heyecanla beklediği Steam kış indirimleri başladı. Yılın son indirimlerinin gerçekleşeceği süreçte birçok kategoriden oyuna yüzde 70'e varan indirimler uygulanacak. Merak edilen, "Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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Türkiye’de oyun severlerin Steam için bekledikleri yılın son indirim tarihleri geldi çattı. Dünyanın en bilinen oyun platformlarından biri olan Steam’de her sene olduğu gibi bu senenin sonunda da yüzde 90’a varan indirimler gerçekleştirilecek. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...
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STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Steam kış indirim günleri 21 Aralık tarihinde başladı. Gerçekleşen bu büyük indirim 4 Ocak 21.00'e kadar sürecek.
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HANGİ OYUN NE KADAR İNDİRİMDE?
Steam indirime giren oyunlar listesi şu şekilde;
Elden Ring: 39.99 dolar (1.166.11 TL)'dan, 23.99 dolara (699.53 TL)
Dead by Daylight: 10.49 dolardan (305.88 TL), 3.67 dolara (107.01 TL)
Forza Horizon 5: 32.78 dolardan (955.86 TL), 16.39 dolara (477.93 TL)
Forza Horizon 4: 19.99 dolardan (582.91 TL), 6.59 dolara (192.16 TL)
Resident Evil 4 Remake: 44.99 dolardan (1.311.91 TL), 22.49 dolara (655.81 TL)
Euro Truck Simulator 2: 10.09 dolardan (294.22 TL), 2.52 dolara (73.48 TL)
Ghostrunner 2: 18.99 dolardan (553.75 TL), 13.29 dolara (387.54 TL)
The Outlast Trials: 14.99 dolardan (437.11 TL), 11.24 dolara (327.76 TL)
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NBA 2K24: 59.99 dolardan (1.749.31 TL), 20.99 dolara (612.07 TL)
Dying Light 2 Stay Human: 39.99 dolardan (1.166.11 TL), 19.99 dolara (582.91 TL)
Rust: 39.99 dolardan (1.166.11 TL), 26.79 dolara (781.19 TL)
Battlefield 1: 39.99 dolardan (1.166.11 TL), 3.99 dolara (116.35 TL)
Detroit: Become Human: 21.99 dolardan (641.23 TL), 8.79 dolara (256.32 TL)
Far Cry 6: 47.99 dolardan (1.399.39 TL), 11.99 dolara (349.63 TL)
Days Gone: 49.99 dolardan (1.457.67 TL), 12.49 dolara (364.20 TL)
Stray: 13.99 dolardan (407.94 TL), 9.23 dolara (269.15 TL)
Assassin's Creed Valhalla: 47.99 dolardan (1.399.39 TL), 11.99 dolara (349.63 TL) düşüyor.