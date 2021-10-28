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Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman başlayacak? 2021 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri

Steam Cadılar Bayramı indirimi ile ilgili araştırmalar başladı. Yurt genelinde binlerce vatandaşın faydalandığı Steam Cadılar Bayramı indirimine ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 2021 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri...

28.10.2021 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman başlayacak? 2021 Steam Cadılar Bayramı indirim tarihleri

2021 Steam Cadılar Bayramı indirimine ilişkin merak edilen bilgileri derledik. İşte ayrıntılar!

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam Cadılar Bayramı indirimi 28 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek. İndirim her sene saat 20:00’de sona eriyor.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ KAÇA AYRILIYOR?

Steam Cadılar Bayramı indiriminde oyunlar 3 bölüme ayrılıyor. İlk bölümde korku oyunları, ikinci kategoride VR korku oyunları, üçüncü bölümde ise korku filmleri yer alıyor.

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