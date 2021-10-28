2021 Steam Cadılar Bayramı indirimine ilişkin merak edilen bilgileri derledik. İşte ayrıntılar!

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Steam Cadılar Bayramı indirimi 28 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek. İndirim her sene saat 20:00’de sona eriyor.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ KAÇA AYRILIYOR?

Steam Cadılar Bayramı indiriminde oyunlar 3 bölüme ayrılıyor. İlk bölümde korku oyunları, ikinci kategoride VR korku oyunları, üçüncü bölümde ise korku filmleri yer alıyor.