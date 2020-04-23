23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgınına rağmen tüm yurtta coşkuyla karşılanırken Süper Lig kulüplerinden anlamlı bir hareket geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gazi Meclis'in açılışının 100. yıldönümü olan bu anlamlı günde TFF'den tüm stat hoparlörlerinden İstiklal Marşı'nın çalınması önerisini yaptı.

Kasımpaşa başta olmak üzere tüm kulüpler bu öneriye memnuniyetle destek verdi. TFF bu öneriyi kabul ederken bugün saat 21.00'de tüm statların hoparlörlerinden İstiklal Marşı yükselecek.