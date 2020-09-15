Girişimler ile yatırımcıları buluşturan bir online pazar yeri olarak faaliyet gösteren StartupMarket, kuruluşunun üzerinden geçen 2 buçuk yılda, platformunda bin 200’den fazla girişime ve 7 binden fazla bireysel kayıtlı üyeye ulaştığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 60’tan fazla girişimin platform üzerinden yatırım aradığı kaydedilirken, girişimlerin aradığı yatırım tutarlarının ise 30 bin dolar ile 300 bin dolar aralığında olduğu belirtildi.
Ayrıca, platformda bulunan ve yatırım arayan girişimlerin 8’inin yatırım bulunmasına da aracı olunduğu açıklandı. Girişimlere ücretsiz hizmet veren platform, yatırımcı ve yatırımcı adayları için ise ücretli paketler hazırladığını duyurdu.
YATIRIMCIYA ÖZEL POTFÖY OLUŞTURACAK
Verilen bilgiye göre, giriş paketi olan “Kaşif Paketi”, startup gündeminden kopmak istemeyen meraklılar ve teknoloji severler ile melek yatırımcı adaylarına hitap ediyor.
Yıllık 129 TL’den satın alınan Kaşif Paket’e sahip olan kullanıcıların, standart üyelere ek olarak yatırım arayan girişimleri inceleyebildiği, girişim aşaması ve çalışan sayısı gibi özel filtreleri kullanabildiği, StartupMarket uzmanlarından özel bilgi, yorum ve raporlar alabildiği paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "profesyonel bireysel yatırımcı", "melek yatırımcı" ve "yenilikçi kurumlar" için sunulan paketlerin ise, ekosistemde daha görünür olmalarını sağlayan kendi adlarına özel bir portföy sayfası oluşturmalarına imkan verdiği kaydedildi.
Yatırımcıların kendi portföy sayfalarında girişimlerden başvuru alma, portföydeki girişimleri takip etme, durum güncellemesi (status update) isteme gibi işlemler yapabildiği, yıllık satılan üyelikler için de bireysel yatırımcıların “Pro Paket”e bin TL, kurumsal yatırımcılar ve şirketlerin ise “Kurumsal Paket”e 5 bin TL karşılığında sahip olabildikleri bildirildi.
ZİYARETÇİ SAYISINI 3'E KATLADI
2020 Ocak-Ağustos döneminde platformun ziyaretçi sayısının 3 katına çıktığını söyleyen StartupMarket Kurucu Ortağı Serkan Bağçe, "Ekosistemi büyütmenin temelinde, girişimlerin müşteri ve yatırımcı havuzunun genişletilmesi yatıyor. Beyaz yaka çalışanların Türkiye startup ekosistemine yıllık 100 milyon dolardan fazla yatırım yapabileceği bir potansiyeli bulunuyor. Yatırım yapmak isteyen ama yatırım süreci hakkında bilgisi ve zamanı olmayan potansiyel yatırımcılara yönelik çözümler üzerine çalışıyoruz ve küresel pazarlara açılmayı hedefliyoruz" dedi.
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