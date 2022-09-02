Yeni CEO önce baristalık yapacak

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, yeni CEO'sunun Laxman Narasimhan olacağını duyurdu. Narasimhan 1 Ekim'de şirkete katılacak ancak CEO'luk görevine resmi olarak nisan ayında başlayacak.
Şu anda Calgon, Finish, Nurofen, Durex gibi markaları bünyesinde barındıran Reckitt Benckiser Group CEO'luğunu yürüten Narasimhan bu görevinden 30 Eylül itibarıyla ayrılacak.
Yeni atamayla ilgili açıklamada bulunan Starbucks Kurucusu Howard Schultz, Laxman Narassimhan'ın tüketici ürünleri konusunda derin bilgi birikimi olan dünya çapında bir lider olduğunu belirtti.
Schultz bunun yanında geçiş sürecinde Narasimhan'ın şirketi tanımak için bir süre Starbucks mağazalarında baristalık yapacağını açıkladı.
Starbucks'tan yapılan açıklamaya göre Schultz ile Narasimhan geçiş sürecinde yakın bir şekilde beraber çalışacak ve yeni CEO'nun şirket kültürünü tanıması sağlanacak.
'İŞ ORTAĞI ODAKLI YAKLAŞIM'
Narasimhan'ın 'iş ortağı odaklı' yaklaşımının şirketin büyümesine katkıda bulunacağını belirten Schultz "Kendisini tanıma fırsatı bulunca insanlığa yatırım yapma ve ortaklarımıza bağlılığımız konusunda benzer bir tutkuyu paylaştığımızı anladım. Getireceği yeni bakış açısı, mirasımız üzerine daha iyi bir yeni dönem inşa ederken önemli bir değer olacak" ifadelerini kullandı.
HİSSELERİ BU YIL YÜZDE 26.8 DÜŞTÜ
Dünya genelinde 34.000 civarında şubesi bulunan Starbucks son yıllarda zor bir dönem geçiriyor. Firmanın hisseleri 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 26.8 değer kaybetti.
Bu yılın nisan-haziran döneminde firmanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.9 düşüşle 912.9 milyon dolara geriledi. Özellikle Çin'deki satışlarının söz konusu dönemde yüzde 44 düşmesi bu gerilemede etkili oldu. Firmanın Çin'de 5.761 mağazası bulunuyor.
Howard Schultz temmuz ayında kaleme aldığı bir mektupta Starbucks'ın iş modelinin artık değişen tüketici ve iş ortağı davranışlarına uyumlu olmadığını ifade etmişti. Laxman Narasimhan 2019 yılında Reckitt Benckiser Group CEO'su olduğunda firma benzer bir şekilde düşüş içindeydi. Ünlü iş insanı göreve geldikten sonra şirketi büyümeye geçirerek takdir topladı.
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