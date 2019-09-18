Spor güvenliği teknoloji ile sağlanıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte Türkiye’de de akıllı spor merkezleri dönemi başladı. Stadyumlar ve spor salonları, dijital altyapılarla donatılırken, kamera ve sensörlerin topladığı veriler sayesinde taraftarların güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Akıllı bilet uygulamasıyla girişler kontrol altına alındı, stadyumlara ve salonlara yapılan yatırımlarla konfor düzeyi artırıldı.

Sensormatic, sunduğu hizmetle stadyum ve salon güvenliğini sağlıyor. Genelde bulundukları şehrin ya da semtin simgesi haline gelen stadyumlar, içinde barındırdıkları kulüp mağazaları, eğlence ve ağırlama alanlarıyla, taraftarlar için stadyum turu fırsatı sunmaları gibi unsurların da etkisiyle neredeyse 24 saat yaşam merkezleri haline dönüşmeye başladı.

Sensormatic, stadyumların yanı sıra basketbol, voleybol ve hentbol gibi farklı branşların oynandığı salonlara yönelik spor güvenliği çözümleriyle dikkat çekiyor. Sunduğu teknolojilerle Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün maçlarını oynadığı Vodafone Park ve Akatlar Spor Kompleksi ile birlikte yeni teknolojilerle donatılan Çorum Stadyumu için kapsamlı projelere imza attı.

Günümüzde güvenlik teknolojileri denildiğinde akla ilk olarak güvenlik kameraları gelse de bu toplamın yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Güvenlik kameraları kendi içlerinde sahip oldukları teknolojiler, çözünürlük seviyeleri, merkezi bir yönetim portalı üzerinden anlık olarak yönetilip yönetilemedikleri, önceden belirlenmiş senaryolara göre alarm üretip üretememeleri gibi çok sayıda kritere göre ayrışabiliyor. Bu kriter zenginliği nedeniyle stat ve salon gibi, on binlerce taraftarın aynı anda bulunduğu ortamlar için yalnızca kamera sistemlerine sahip olmak yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle hem kulüp hem de güvenlik personellerinin işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak görüntüleri kesintisiz ve kaliteli olarak alabilmeleri gerekiyor.

Eski nesil sistemlerde, görüntü kalitesinin yeterli olmaması nedeniyle güvenlik güçleri kıyafet renginden tanımlama yapmaya çalışırken yeni çözümlerle doğrudan kişinin yüzü görüntüleyebiliyor. Sensormatic’in sunduğu video izleme çözümü ile , tek bir kamerayla çok geniş bir alanın izlenebilmesine de olanak sağlıyor. Dedektörler sayesinde yangın riski en aza indiriliyor. Bu alanlarda olası yangın riski de kurulan sistemlerle en aza indiriliyor.