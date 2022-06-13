“Squid Game”in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle.