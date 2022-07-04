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Spor Toto Süper Lig'de hafta hafta yeni sezon fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de hafta hafta yeni sezon fikstürü

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Ligde yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar gününden itibaren lige ara verilecek. 23 Aralık'tan itibaren tekrar devam edilecek sezon, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de hafta haftalık fikstür programı haberimizde...

04.07.2022 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 

  • 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

     

  • DERBİ TARİHLERİ

    4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
    8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
    10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
    13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 
    15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
    18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

  • İŞTE HAFTA HAFTA SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

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