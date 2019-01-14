Habertürk ekranlarından Spor Saati zamanı... Rekabet, heyecan, tutku, hırs ve zafer... Kazananlar ve kaybedenler... Sporun en tartışmalı başlıkları... Farklı bakış açıları, çarpıcı analizler... Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Fatih Altaylı'nın gündem yaratan yorumları ve her hafta farklı bir konukla Spor Saati karşınızda...

Spor Saati bu akşam 23:00'te Habertürk TV'de...