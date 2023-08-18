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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'den 13 kişiye geçici işlem yasağı - Borsa Haberleri

        SPK'den 13 kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 19:49
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        SPK'den 13 kişiye geçici işlem yasağı
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        SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi.

        Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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