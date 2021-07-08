SPK'dan kripto para yalanlaması

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SPK, bazı medya kuruluşlarında SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör'ün kripto varlıklara ilişkin olarak ülkemizde yürütülen yasal düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdiğine yönelik haberleri yalanladı. SPK'dan yapılan açıklamada, Güngör'ün uluslararası kuruluşların çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği, Türkiye'deki düzenleme çalışmaların içeriğine yönelik bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi. SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

- Bugün bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde Kurul Başkan Yardımcımız Ali İhsan Güngör’ün kripto varlıklara ilişkin olarak ülkemizde yürütülen yasal düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdiği ve fiyat manipülasyonlarına karşı denetleyici ve önleyici mekanizmaların kurulacağını ifade ettiği şeklinde haberler yer almaktadır.

- Kurul Başkan Yardımcımız Ankara Üniversitesince “Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı” temasıyla düzenlenen çalıştayda kripto varlıklara ilişkin olarak uluslararası kuruluşların çalışmaları, potansiyel düzenleme alanları ve bunların zorluklarıyla ilgili bilgiler paylaşmış olup, ülkemizdeki düzenleme çalışmalarının içeriği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde bu konuda yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.