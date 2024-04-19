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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar SPK 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı - Para Haberleri

        SPK 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 şirketin 11 milyar dolar tutarındaki borçlanma ihracı başvurusunu onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 01:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:30
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        SPK 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
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        SPK bültenine göre, Kurul, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 500 milyon dolarlık, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolarlık ve Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 7 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

        Kurul, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Trive Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ile Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemeler sonucunda, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'ye 332 bin 984 liralık, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 liralık, Euro Yatırım Holding AŞ (EUHOL) ve Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 8 kişiye toplamda 4 milyon 356 bin 112 liralık idari para cezası uygulandı.

        Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

        *Haberin fotoğrafı Habertürk tarafından servis edilmiştir.

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