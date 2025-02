Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam 88'inci bölümüyle ekrana gelecek.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizide başrolleri; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör paylaşıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Asude'yi canlandıran Servet Pandur, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini şöyle özetledi: Fenomen bir dizi ve özgün bir senaryo olması çok değerli bizim için. Bize ait bizim hikâyemiz olması ve aslında halı altına süpürdüğümüz toplumsal çatışmalarımıza ayna tutması bakımından örnek bir yapım.

* 'Kızılcık Şerbeti' dizisine 'Asude' karakteriyle dâhil oldunuz. Senaryoda sizi en çok çeken unsur neydi?

‘Kızılcık Şerbeti’, üçüncü sezonuna giren fenomen olmuş bir dizi. Seküler ve muhafazakâr kesimlerin çatışmalı, dramatik ilişkileri üzerine işlenen bu proje yayın tarihinden itibaren benim ilgimi çeken ve takip ettiğim bir diziydi. O yüzden özgün ve toplumsal hassasiyetlerimizi hikâye olarak anlatması bakımından hep ilgimi çeken cesur bir yapım oldu.

* Diziye, sonradan dâhil olmanıza rağmen, 'Asude' karakteri çok sevildi ve kısa sürede fenomen karakterler arasına girdi. Siz 'Asude'yi nasıl katmanlara ayırıp yorumlarsınız?

Bu kadar beklemiyordum açıkçası... (Gülüyor) Hikâye olarak başlangıçta çok belirsizdi ama karakterin hikâyesi kendini yavaş yavaş besledikten sonra ‘Asude’ de kendini göstermeye başlamış oldu. ‘Asude’ hem muhafazakâr hem de dindar bir kadın olarak iş hayatında da var olabilecek kadar güçlü bir karakter. Anneliği iş dünyasında başarılı bir kadın olmasını engellemedi. Aslında duygusal ama duygularının onu zayıflatmasından korkan bir kadın aynı zamanda.

* ’Asude’, önceliği her zaman iş olan bir anne. Siz ‘Asude’ ile ‘Firaz’ın anne - oğul ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Toplumumuz tiyatroya her zaman değer vermiştir, takdir etmiştir ve saygı duymuştur. Ben öncelikle bir tiyatro oyuncusu olarak yıllarca oynadığım oyunlarda buna şahit oldum. Bu açıdan tiyatro seyircimizle gurur duyuyorum.

Sanıyorum bu sorunun cevabı senaristlerimizde... (Gülüyor) ‘Asude’nin vizyonuna güveniyorum ama muhakkak şirkette güç çatışmaları olacak. Zorlanacak belki ama zaten ‘Asude’, zoru seven bir kadın.

“TOPLUM, OYUNCULARA TAKDİRİNİ HER ZAMAN GÖSTERİR”

* Türkiye'de sanat yapmak ve sanatçı olmak nasıl bir duygu?

Öncelikle ben bir sanatçı mıyım bilmiyorum ama bir oyuncu olarak ülkemde bu mesleği icra etmek beni her zaman mutlu etti. Toplum oyunculara gıpta eder ve saygı duyar beğenisini ve takdirini de her zaman gösterir. Oyunculuğun tabii ki zorlukları var, her meslekte olduğu gibi… Fakat ülkemizde o kadar zor ve meşakkatli meslekler var ki onlara bakarsak kendi mesleğimin zorluklarından bahsetmeyi ayıp sayarım.

“TİYATRO OYUNCUSU OLARAK SEYİRCİLERLE BULUŞMUŞ OLMAK HER ZAMAN BİR ŞANS”

* Tiyatroda ödülleriniz bulunuyor. Bu alanda var olmak size göre ne simgeliyor?

Tiyatroda birçok rol oynadım, başarılı bulunduğum rollerde ödüllendirildim ve tabii ki bu benim oyuncu olarak gururum. Bir tiyatro oyuncusu olarak oynadığım oyunlarda seyircilerle buluşmuş olmayı her zaman bir şans ve onur olarak gördüm.

* Birçok projede yer aldınız. Peki bir oyuncunun başarısını ne belirler?

Tabii ki birçok unsur var. Ne kadar yetkin bir oyuncu olduğunuz, disiplininiz, çalışma sisteminiz ve role bakış açınız. Bunları çoğaltabiliriz ama en genel biçimiyle noktalarsam en başta bir insan olarak hayata nasıl bir pencereden baktığınız belirler.

* Son olarak eklemek ya da dikkat çekmek istediğiniz bir şey var mı?

Teşekkür ederiz.