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        Haberler Sağlık Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası | Sağlık Haberleri

        İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşuna idari para cezası uygulanacak

        İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar veren Sağlık Bakanlığı, söz konusu kuruluşa idari para cezası uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:50
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        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama kararı verildi.

        Öte yandan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığına ve işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odasına bildirimde bulunulması kararı aldığı belirtildi.

        Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Çözüm" hesabından paylaşılan açıklamada şu güncel bilgilere yer verildi:

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        - İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı tespiti üzerine özel hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

        - Buna ilaveten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından;

        •⁠ ⁠Olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulanması,

        •⁠ ⁠Hastadan ilave ücret talep edilmesi cihetinden SGK’ya bildirimde bulunulması,

        •⁠ ⁠Hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi cihetinden Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulması,

        •⁠ ⁠İşlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler cihetinden İstanbul Tabip Odası’na bildirimde bulunulması kararları alınmıştır.

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