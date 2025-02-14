Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama kararı verildi.

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Öte yandan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığına ve işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odasına bildirimde bulunulması kararı aldığı belirtildi.

📢 İstanbul’da Özel Bir Sağlık Kuruluşuna İlişkin Yürütülen Soruşturmaya Dair Güncel Bilgilendirme



📌 İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı tespiti üzerine özel hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına… https://t.co/HPAN63w0gO — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) February 13, 2025

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Çözüm" hesabından paylaşılan açıklamada şu güncel bilgilere yer verildi:

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- İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı tespiti üzerine özel hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

- Buna ilaveten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından;

•⁠ ⁠Olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulanması,

•⁠ ⁠Hastadan ilave ücret talep edilmesi cihetinden SGK’ya bildirimde bulunulması,

•⁠ ⁠Hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi cihetinden Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulması,

•⁠ ⁠İşlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler cihetinden İstanbul Tabip Odası’na bildirimde bulunulması kararları alınmıştır.