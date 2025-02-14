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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halka arzdan gelen kaynağın yüzde 40'ı savunma sanayi yatırımlarına gidecek - İş-Yaşam Haberleri

        Halka arzdan gelen kaynağın yüzde 40'ı savunma sanayi yatırımlarına gidecek

        Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Borsa İstanbul'da halka açılıyor. Halka arzdan gelen kaynağın yüzde 40'ı savunma sanayi girişimlerine yatırım için kullanılacak. Sermaye piyasaları ile girişimcilik arasında köprü vazifesi görmelerinin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Ersoy Çoban, "Sermaye piyasalarının gücünü arkamıza almak bunu yeni girişimlere aktarmak, bu sayede onları geliştirmek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve dünya markaları yaratmak nihai hedefimiz" diye konuştu. Çoban, GSYO sektöründe kurumlar vergisinin olmadığını yatırımcıların bu avantajdan faydalanacaklarının da altını çizdi.

        Giriş: 14.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:27
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        Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep toplamaya başlayan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Ersoy Çoban, şirketin borçsuz olduğunu tüm yatırımların özkaynakla sağlandığını belirterek "Bu bize iki avantaj sağlıyor. Birincisi yüksek faiz döneminde bizim bir faiz riskimiz yok. İkincisi halka arzdan gelecek kaynak ile borç ödemesi yapmayacağız" dedi. Elde edilecek kaynağın yüzde 90'ının yatırımlara ayrılacağını ifade eden Çoban, bu tutarın yüzde 40'ının da savunma sanayi girişimlerine ortaklık için kullanılacağını belirtti. Çoban ayrıca iştirak ettikleri her yatırımın teknolojik girişimler olmasına dikkat ettiklerini de dile getirdi.

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        Şirketin halka arzında yatırımcıya sunulacak 72 milyon 500 bin nominal hissenin 68 milyonu sermaye artışı şeklinde olacak ve şirkete sermaye olarak girecek. 4,5 milyon liralık da ortak satışı gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 883 milyon lira olacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 27 düzeye ulaşacak.

        KAR MARJI YÜZDE 87 ARTTI

        Şirketin 14 Temmuz 2021'te kurulduğunu ve şirketin ortaklarının yüzde 25'nin lider sermayedar olarak Kemal Akkaya ve yüzde 75'inin ise Bulls Yatırım Holding olduğunu belirten Çoban, şunları söyledi: "GSYO şirketlerinin en önemli kalemleri aktifleri. Aktifimiz 2021 yılında 195 milyon lirayken 2024'ün 9'uncu ayında 3 milyar 200 milyon liraya ulaştık. Ciromuz yine 2024'ün 9'uncu ayında 2 milyar lira oldu. Karımız ise 1 milyar lira oldu. Bir önceki döneme göre kar marjında yüzde 87'lik bir artış var. "

        GİRİŞİMLERE YOL ARKADAŞI OLUYORUZ

        Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının girişim sermayesi yatırım fonlarından farklı olduğunu anlatan Çoban, "Girişim sermayesi yatırım fonları girişimlere yatırım yapıyor ve bir süre sonra tasfiye olarak yatırımcılara geri ödeme yapıyor. Süreli olarak kuruluyor. Girişim sermeyesi yatırım ortaklıkları ise anonim şirket olarak halka arz amacıyla kuruluyor. Yaptığı işi benimseyen ve seven vizyoner girişimciler arıyoruz. Aynı zamanda insana dokunan ve faydalı olan girişimleri bulmaya çalışıyoruz. Nihayetinde amacımız o yatırımları, girişimleri büyüterek Türkiye'ye faydası olan istihdam sağlayan sonrasında dünyaya açılabilecek hale getirmek" diye konuştu.

        Girişimcilerin işlerini iyi bildiklerinin altını çizen Çoban, işletmelere özellikle finansal yönetim ve kurumsallaşma alanında yardımcı olduklarını anlatarak "GSYO şirketlerini sadece girişmelere para veren şirketler olarak düşünmemek lazım. Biz o şirketlerin yol arkadaşı olmak istiyoruz. Bir çok güzel fikir yeterli finansman kaynağını bulamadığı ve kendini anlatamadığı için yok olabiliyor" dedi.

        18 DEĞİŞİM YATIRIMI BULUNUYOR

        Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uygun olarak kurulduğunun altını çizen Çoban "Şirketimiz kurulduğu andan itibaren SPK'nın tebliğlerine göre hareket ediyor. 18 yatırımımız var. Spordan sağlığa, teknolojiden tarıma kadar geniş yelpazede portföyümüz bulunuyor. İçinde halka açılmış Onkosan, DMR Unlu Mamulleri gibi olanlar da buluyor" şeklinde konuştu.

        FAİZ İNDİRİM SÜRECİ OLUMLU ETKİLEYECEK

        GSYO sektörünün 2023'de 418 milyon dolar olan yatırımını 2024'te 753 milyon dolara taşıdığını söyleyen Ersoy, yukarı doğru bir ivme yakalandığını ancak ekonominin diğer aktörleri gibi jeopolitik riskler ve yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Çoban, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin sektörü önemli oranda olumlu etkileyeceğe işaret etti.

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        #Borsa İstanbul
        #halka arz
        #Bulls GSYO
        #yatırım
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