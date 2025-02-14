Spor yazarları Fenerbahçe'nin Anderlecht galibiyetini değerlendirdi: En güzel cevabı Mourinho verdi!
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
- 1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yendi. Spor yazarları Fenerbahçe'nin zaferini değerlendirdi
- 2
"ORADA DUR"
Gürcan Bilgiç: "Bir golün peşine düşüp, rövanş için umut arıyorlardı ama, Szymanski'nin koşusu, En-Nesyri'nin nefis kafa golüyle, "dur bakalım orada" dediler rakiplerine. Dördüncü gol için de net şanslar yakaladılar, yine acemi, yine kararsız kaldılar. Sonuçta iyi oynanması şart olmayan ama kazanılması gerekli olan bir 90 dakika, Belçika seyahatinin biletine "avantaj" yazdırdı. Dört solak; Yusuf, Kostic, Szymanski ve En-Nesyri maçın öne çıkanları oldular. İlk defa yan yana gelen defans üçlüsünün minimum yanlışta kaldığını, 21'de Fred'in eline gelen topta Alman VAR hakeminin "devam" yorumunun gecenin şansı olduğunu da belirtelim." (Sabah)
- 3
"EN İYİ TAKIM OYUNUNU SERGİLEDİ"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe bana göre bu sene en iyi takım oyununu sergilediği maçta görkemli bir galibiyet elde etti. Tabii ki bu kadar iyi oynamanın en önemli nedeni, rakibine göre fizik olarak bu açıyı kapatabilmek için sınırsız enerji harcamasıydı. Günümüz futbolunun istediği hücum ederken takım savunmasını hiç ihmal etmeme ilkesi de gündemdeydi. İlk yarıda 2 gol vardı, ikinci devrede üçüncü golden sonra takım savunması doğal olarak çok öne çıktı. Sonuçta rövanş için çok büyük avantaj elde edildi." (Sabah)
-
- 4
"ÖZLENEN FENERBAHÇE"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe’nin performansı giderek yükseliyor. İkinci yarıyla birlikte bu ivmeyi görüyoruz. Sakatların takıma katılmasıyla birlikte amaca ulaşmaları kolay olacak. Rakibe net pozisyon vermeyişleri, attıkları 13 şutun 6’sının isabetli oluşu Avrupa maçı için büyük önem taşıyor. Önde oynayıp, rakibe oyun kurma şansı vermediler. Son 10 dakika galibiyeti koruma içgüdüsü dışında sürekli golü düşündüler. Hızlı çıkışlar, uzun toplar bugüne dek çok az gördüğümüz oyun anlayışı beğeni kazandı. Fenerbahçe haklı bir galibiyet alırken, güçlü oyun keyif verdi. Şunu da vurgulamak gerekirse, karşılaşmanın hakemi ve VAR’ın kararları hakemlerimize tam bir ders niteliğindeydi. (Habertürk)
- 5
"YOKLUKTAN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR KAHRAMAN GİBİ"
Engin Verel: "Yusuf Akçiçek'in performansına özel bir övgüde bulunmak istiyorum. Yokluktan ortaya çıkmış bir kahraman gibi. Her geçen gün daha iyi oluyor. Hem savunmada kusursuz, hem hücuma çok fazla katkı sunuyor. Allah kem gözlerden korusun. Livakovic'in yokluğunda İrfan Can Eğribayat'ın performansını da alkışlamak gerekiyor. Çok önemli kurtarışlarla geceye damga vuranlardan biriydi. Elbette En Nesyri'nin kafa vuruşunu da özel bir yere not etmek lazım. Penaltı noktasının dışından köşeye öyle bir kafa vuruşu yaptı ki, bizim pek çok futbolcu ayağıyla o kadar düzgün ve sert vuramaz." (Akşam)
- 6
"EN GÜZEL CEVABI MOURINHO VERDİ"
Hilmi Türkay: "F.Bahçe savunmada 3’lü mü 4’lü mü oynasın eleştirilerine en güzel yanıtı Mourinho verdi. Her zaman 3’lü. Kostic sol kanadı çok iyi kullandı. Gollerde katkısı vardı. Nesyri, kafa golünde tam köşeye inanılmaz bir vuruş yaptı. Sakatlık sorunu sürüyor ama kadro genişledi. Anderlecht güçlü takım olsa da F.Bahçe onların üstünlük kurmasına izin vermedi. 3-0 rövanş için iyi skor, tur buradan dönmesin." (Cumhuriyet)
-
- 7
"F.BAHÇE VAR'A TEŞEKKÜR ETMELİ"
Mustafa Çulcu: "Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyonda Huerta'nın şutunda top Fred'in sol açık, genişlemiş olduğu eline geliyor. Pozisyon penaltı. Ancak bir açı sanki göğüstenmiş gibi. Diğer tüm açılar net el ve penaltı. VAR'da kamera açıları farklılık içerirse hakemi desteklemek mantıklı. Sanırım Alman VAR Pascal Müller 2 dakika incelediği bu pozisyonda bunu düşünerek devam dedi. Fenerbahçe, VAR Pascal Müller'e teşekkür etmeli! Amrabat'a gösterilen sarı kart saçmalık. Çünkü faulü Vasquez yapıyor, kararı ters verdi. Fenerbahçe'nin 34'te penaltı beklediği Osayi-Huerta pozisyonunda hakemin devam kararı doğru. VAR zaten buna karışamaz." (Sabah)
- 8
"KLASINI KONUŞTURDU"
İlker Yağcıoğlu: "Açıkçası dün akşamla ilgili söylenecek tek cümle 'Bundan iyisi olmazdı'. Bu maçları oynamasını çok iyi bilen Mourinho, klasını konuşturdu ve son derece doğru bir oyunla Anderlecht'i sürklase etti. Maç boyunca defanstan hiç ödün vermedi. Kazandığı toplarla da rakip kalede ciddi tehlikeler yarattı." (Takvim)
- 9