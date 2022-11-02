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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy'i 2019'dan bu yana ilk kez fırlattı. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan roket ile USSF-44 görevi kapsamında ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir mikro uydu ve gizli olarak sınıflandırılan bir uzay aracını uzaya gönderdi.

Fırlatmanın ardından Falcon Heavy'nin iki yan güçlendiricisi, Dünya'ya geri dönerek Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'ne başarılı şekilde iniş yaptı. SPACEX'İN ONAY ALDIĞI BELİRTİLMİŞTİ Geçtiğimiz aylarda SpaceX'in gizli casus uyduları fırlatmak için Falcon Heavy roketinde geri dönüştürülebilir güçlendiriciler kullanmak üzere Pentagon'un Uzay Kuvvetleri'nden onay aldığı belirtilmişti.

Pentagon Uzay Kuvvetleri tarafından Bloomberg'e yapılan açıklamada, fırlatmaların Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma görevi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. İlk fırlatmanın Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyordu.

Dünyanın en güçlü fırlatma roketlerinden biri olan Falcon Heavy, temelde 3 adet Falcon 9 roketinden oluşuyor ve 27 motora sahip. SpaceX'e göre bu güç, 18 adet Boeing 747 uçağına eşdeğer. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.