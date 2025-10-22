Habertürk
        Haberler Dünya "Karar, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır" | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in kararına tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria'yı ilhakına yönelik aldığı karara tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 22:17 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:26
        "Karar, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria'yı ilhakına yönelik aldığı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

        İsrail'in kararına tepki gösteren Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır.

        Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

        1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."

