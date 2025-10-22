"Karar, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır" | Dış Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria'yı ilhakına yönelik aldığı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in kararına tepki gösteren Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır.

Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."