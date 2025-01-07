Sosyal medyada yaş sınırlaması düzenlemesi şubatta

Avustralya'nın çocukları sosyal medya tehlikelerinden korumak için hazırladığı yasa tasarısı dünya genelinde yankı bulmuş, Türkiye'de de benzer bir adım atılıp atılmayacağı merak edilirken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama gelmişti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 16 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesine yönelik Bakan Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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KISITLAMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Konu ile ilgili TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medyada yaş sınırlaması ile ilgili düzenleme üzerinde Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın sahada çalışma yaptığını söyleyerek, "Bizim İnsan Hakları Komisyonumuzun alt komisyonu var. Onların da hem Avrupa örneği hem gelişmiş ülkelerdeki örneklerden yola çıkarak belli yaş gruplarında belli sitelere erişim, belli sosyal medyalara erişim kısıtlılığının olduğunu görüyoruz. Çocukların gelişim çağında bu tür serbestiyetler onları ciddi manada hem psikolojilerini hem de hayata hazırlama noktasında ciddi zararları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem yaş grupları ile ilgili durum, hem belli kategoriler ondan sonra ortaya çıkacak. Tahmin ediyorum şubat, mart gibi Meclis gündeme gelir" diye konuştu.