Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK’dan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken internet krizinin sonunun ne zaman geleceği de henüz belirsizliğini koruyor.

Bu karar alınırken, 19 Mart 2025 tarihindeİçişleri Bakanlığı tarafından mahkemeye başvurulduğu ve BTK'ya bu mahkeme kararının bildirilmesi üzerine bant daraltma uygulandığı belirtiliyor.

Ancak İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" ifadesi kullanılırken, bant daraltmanın da bu süre boyunca sürebileceği konuşuluyor. Ancak bu karar üzerinde şu anda bir tarih olmadığı ve olaylar durulmazsa bu bant daraltmanın beklenenden daha da uzun sürebileceği vurgulanıyor.

Eğer bant daraltma siyasi bir kararsa, hükümetin tutumu belirleyici olacak; bu, günler sürebilir. Teknik bir sorun ise ISS’lerin çözüm hızına bağlı. Şimdilik Türkiye, internetin gölgesinde bir belirsizlikle boğuşuyor...