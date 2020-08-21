Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, Samandıra'da! Kanarya'nın İstanbul'a getirdiği ancak transferini resmi olarak açıklamadığı Jose Sosa'nın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptığı ortaya çıktı. Sosa'nın Fenerbahçe antrenman formalı fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Fenerbahçe'nin Jose Sosa ile ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.