Playstation 5 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in (PS5) Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. PlayStation Türkiye ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation 5 Türkiye’de belirlenen tarih itibariyle teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak. İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri...
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sony’den yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 oyun cihazı Türkiye'de 19 Kasım 2020 tarihi itibariyle satışa çıkacak. Yapılan açıklamalara göre ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan PS5 hayranları konsolla 12 Kasım tarihinde buluşurken dünyanın geri kalanı 19 Kasım tarihini beklemek zorunda kalacak.
PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Yapılan duyuruya göre PS5’in Türkiye için tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 8 bin 299 TL olacak.
PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı duyuru şöyle:
— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020
Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.
3'LÜ VERGİ İLE GELDİ
Diğer bir ifadeyle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı model seçeneği var. Türkiye için duyurulan 8 bin 299 TL'lik fiyat ise standart PlayStation 5 fiyatı.
Türkiye için açıklanan bu fiyatın içinde yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 50’lik gümrük vergisinin de bulunduğunu belirtelim.
SONY PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.
Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.
PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.
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