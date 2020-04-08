08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Playstation 5'in kontrol cihazı DualSense özellikleri nelerdir? sorusu konsolseverler tarafından merak konusu oldu. DualShock'a yapı olarak oldukça benzeyen yeni PlayStation kontrolcüsü DualSense, baştan aşağıya yenilenmiş 'haptic feedback' (dokunsal geribildirim) özelliğiyle öne çıkıyor. İşte DualSense cihazının detayları..
HAPTIC DOKUNMA SİSTEMİ GELİYOR
Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5’in yeni kontrol cihazı DualSense iki önemli yenilik bulunuyor. Bunlardan ilki PS5’e gelen ‘haptic’ dokunma sistemi olacak. Bu yeni teknolojiyle kontrol cihazı DualSense'de bulunan ‘haptic’ sensörler sayesinde kullanıcılar, dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler alabilecek.
HASSAS TEPKİLER VE SENSÖR DENEYİMİ
Ryan’ın açıklamasına göre PlayStation 5’teki bu sistem, oyuncuların bir yarış esnasında duvara çarptığında veya bir futbol maçında ikili mücadeleye girdiğinde, yaşadığı “titreme” deneyimini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yine otomobil yarışlarında aracın sürüldüğü zemine (çamur, toprak, asfalt, çim...vs) göre DualSense'de farklı tepkiler alınabilecek.
PS5 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise tetikleme düğmelerinde (L2 / R2) olacak. Sony’nin yeni nesil oyun konsolundaki oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler yerine oyun geliştirici şirketler tarafından programlanabilir olan yeni nesil sensör yer alacak. Böylece oyuncular, ellerinde ok ve yay yokken de el hareketiyle ok atabilecek. Yine bir arazi aracının hızını arttırmak için el hareketlerini kullanabilecek.
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sony oyun konsolu Play Station 5’in çıkış tarihi belli olurken, Jim Ryan, başka heyecan verici detaylara da değindi. 20 Kasım 2020’de çıkacak olan PS5’in özellikleri bakacak olursak, konsol gücünü AMD’nin 3. jenerasyon Zen mimarisi üzerine kurulacak ve sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Grafik tarafında AMD imzalı Radeon Navi ailesini kullanan PS5, 4K oyunculuğu standart hale getirecek, 8K seviyesine de çıkış yapabilecek deniyor.
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