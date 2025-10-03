Habertürk
        Sonbaharda D vitamini tehlikesi: Sağlığınızı korumak için ne yapmalı?

        Soğuyan havalarla gelen gizli tehlike: D vitamini yetersizliği

        Kışa hazırlık dönemi olan sonbaharda D vitamini ihtiyacı artıyor. Günlerin kısalması ve güneş ışınlarının azalması, kemik erimesinden bağışıklık zayıflığına kadar birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabiliyor. D vitamini eksikliğine karşı alınması gereken önlemler nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:30
        Soğuyan havalarla gelen gizli tehlike
        D vitamini yalnızca kemikler için değil, bağışıklık ve kalp sağlığı için de hayati önem taşıyor. Güneşin yüzünü az gösterdiği sonbahar günlerinde eksikliğe karşı önlem almak gerekiyor.

        Sonbaharı daha dinç geçirmenin püf noktaları
        Sonbaharı daha dinç geçirmenin püf noktaları
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası

        GÜNEŞİN YÜZÜNÜ AZ GÖSTERDİĞİ SONBAHAR GÜNLERİNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

        Sonbahar aylarında günlerin kısalması, havaların soğuması ve daha kapalı ortamlarda vakit geçirilmesi D vitamini ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırır. Oysa ki D vitamini, kemik ve kas sağlığının yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlü kalması için de vazgeçilmezdir.

        D VİTAMİNİNİN VÜCUTTAKİ ROLÜ

        D vitamini, kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilmesini sağlayarak kemik sağlığını korur. Kemik erimesine yol açan paratiroid hormonunun aşırı salgılanmasını önler. Bununla birlikte kasların güçlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekleyerek kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterir.

        SONBAHARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN ARTIYOR?

        - Güneşin UVB ışınlarının azalması

        - Günlerin kısalması ve kalın giysilerin cildi kapatması

        - Daha çok kapalı alanlarda zaman geçirilmesi

        - Hava kirliliğinin güneş ışınlarını engellemesi

        Tüm bu nedenler, sonbaharda D vitamini eksikliğinin en sık görülen sağlık sorunlarından biri olmasına yol açar.

        GEBELİKTE D VİTAMİNİ ÖNEMİ

        Hamilelik döneminde D vitamini hem anne hem de bebek için kritik rol oynar. Eksiklik; preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), gebelik şekeri, kemik erimesi, halsizlik ve kas ağrılarına yol açabilir.

        Ayrıca annede düşük D vitamini düzeyi, bebeğin düşük kilolu doğmasına, kemik gelişiminde sorunlara, diş çıkarma gecikmesine ve bıngıldağın geç kapanmasına neden olabilir. Bu nedenle gebeliğin 12. haftasından itibaren başlanacak D vitamini desteği, emzirme döneminin 6. ayına kadar devam etmelidir.

        SONBAHARDA BESLENME İLE D VİTAMİNİ ALIMI

        Besinlerden alınan D vitamini, toplam ihtiyacın yalnızca %15-20’sini karşılar. Ancak özellikle sonbahar ve kış aylarında bu kaynaklara ağırlık vermek önemlidir:

        - Somon, sardalye, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıklar

        - Süt ve süt ürünleri

        - Yumurta

        - Maydanoz, ısırgan otu ve yonca gibi bitkisel kaynaklar

        Güneşin az olduğu dönemlerde bu besinler, eksikliğin önlenmesine katkı sağlar.

        SONBAHARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ ÖNLEME YOLLARI

        - Güneşli günlerde en az 15-20 dakika açık havada yürüyüş yapmak

        - Cam arkasında değil, doğrudan güneş ışığında bulunmak

        - Dengeli beslenmeye özen göstermek

        - Gerekli durumlarda doktor önerisiyle D vitamini takviyesi kullanmak

        D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE YOL AÇAN FAKTÖRLER

        - Karaciğer ve böbrek hastalıkları

        - Sigara kullanımı

        - Yetersiz ve dengesiz beslenme

        - Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı

        - Çölyak gibi bağırsak hastalıkları

        Sonbahar aylarında güneş ışığından daha az yararlanmak, D vitamini eksikliğini beraberinde getirebilir.

        Kemik sağlığını, bağışıklık sistemini ve genel vücut direncini korumak için güneşlenmeye fırsat yaratmak, beslenmeye dikkat etmek ve gerektiğinde hekim kontrolünde takviye kullanmak büyük önem taşır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Yazı Boyutu
