Güneş ışığının azalması, sıcaklık farklarının artması ve vücudun uyum süreci derken sonbahar ayları çoğu insanda yorgunluğa sebep oluyor. Ancak doğru beslenme ve egzersizle bu dönemi çok daha sağlıklı geçirmek mümkün.

SONBAHARLA BİRLİKTE GELEN BAHAR YORGUNLUĞU

Eylül ayının gelişiyle birlikte yaz mevsimine veda ederken sonbahara merhaba diyoruz. Her mevsimin kendine özgü güzellikleri olduğu gibi, vücudu zorlayan olumsuz yanları da bulunuyor. İnsan bedeni, çevresel koşullara uyum sağlamak için çeşitli mekanizmalarla donatılmıştır. Vücut sıcaklığını düzenlemekten güneş ışınlarına karşı korumaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok denge sürekli yeniden ayarlanır.

Sonbaharın ilk günlerinde havadaki ani sıcaklık değişimleri, basınç farklılıkları ve rüzgârla taşınan partiküller vücudun uyum sürecini zorlayabilir. Örneğin, sabah saatlerinde sıcak havaya uyum sağlayan hipotalamus, akşam aniden soğuyan havada zorlanabilir. Bu da bağışıklık sisteminin yetersiz kalmasına ve bakteriyel ya da viral enfeksiyonların kolayca gelişmesine zemin hazırlayabilir.

SONBAHARDA YORGUNLUK BELİRTİLERİ Mevsim geçişlerinde görülen yorgunluk belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de en sık karşılaşılanlar şunlardır: - Sürekli uyku isteği - Sabahları yataktan çıkmakta zorlanma - Kas ve eklem ağrıları - Baş ağrısı - Konsantrasyon güçlüğü - Sindirim sorunları - İştah artışı veya kaybı - Depresyona yatkınlık Bu belirtiler çoğu zaman gün boyu devam eder ve birkaç gün sürebilir. "Bahar yorgunluğu" olarak bilinen bu durum, vücudun değişen çevresel koşullara uyum sağlama sürecinden kaynaklanır. REKLAM NEDEN ORTAYA ÇIKAR? İlkbaharda olduğu gibi sonbaharda da gün ışığı, hormon dengesi ve sıcaklık değişimleri vücudu etkiler. Özellikle ani hava değişimleri, bağışıklığın zayıflığı, vitamin ve mineral eksiklikleri süreci daha da zorlaştırır. Beslenme alışkanlıklarındaki değişim, uyku düzensizlikleri ve düşük motivasyon da bu yorgunluğu tetikler. BAHAR YORGUNLUĞUNDAN KURTULMANIN YOLLARI Bahar yorgunluğunu hafifletmek için yaşam tarzında küçük ama etkili değişiklikler yapmak gerekir. İşte uygulanabilir öneriler: BESLENMENİZE DİKKAT EDİN - Sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme programı oluşturun. - Taze ve doğal gıdalarla vitamin-mineral eksikliklerini gidermeye çalışın. - Ceviz, badem, yumurta, yoğurt, yulaf, ıspanak ve portakal gibi enerji veren gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. - Günlük en az 2 litre su içmeyi unutmayın. EGZERSİZ YAPIN - Her gün en az 30 dakika yürüyüş yaparak kan dolaşımınızı canlandırın. - Tempolu yürüyüş, hem bedensel hem de ruhsal açıdan rahatlatır. - Kaslarınızı aktif tutarak zindeliğinizi artırın.

UYKU DÜZENİ SAĞLAYIN - Aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin. - Uyku öncesinde ekran ışığından uzaklaşarak kaliteli uyumayı alışkanlık haline getirin. - Bitkisel çaylar (ör. rezene, papatya) uykuya geçişi kolaylaştırabilir. GÜNEŞ IŞIĞINDAN FAYDALANIN - Sabah saatlerinde 15–20 dakika güneş ışığı almak, D vitamini üretimini destekler. - Bu sayede bağışıklık sisteminiz de güçlenir. BİTKİSEL DESTEKLERDEN YARARLANIN - Ihlamur, melisa, nane-limon gibi bitki çayları rahatlatıcı ve enerji artırıcı etki sağlar. - İş ortamında kısa molalar verip nefes egzersizleri yaparak zihninizi tazeleyin. - Sosyal çevrenize zaman ayırarak motivasyonunuzu yükseltin. Sonbaharda yaşanan yorgunluk geçici bir süreçtir. Doğru beslenme, düzenli uyku, egzersiz ve güneş ışığından faydalanma alışkanlıklarıyla bu dönemi çok daha enerjik ve sağlıklı geçirmek mümkündür. Görsel Kaynak: shutterstock