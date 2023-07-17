Son Gün dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? TRT 1 dizisi Son Gün oyuncuları kimler?
TRT 1'in dijital platformu Tabii'de yayınlanan Son Gün dizisi, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya, Uğur Yücel ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
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Yaz dönemi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. TRT 1'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Son Gün, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
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SON GÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İnsanlara 24 saat içerisinde öldükleri söylendiğinde hayatlarında yaşanan değişiklikleri gösteren Son Gün dizisi son günlerini yaşayacaklarını öğrenen 6 kişinin geçmişleriyle yüzleşmelerini ve ölüme farklı şekillerde tepki vermelerini konu almaktadır.
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Örneğin polis memur Ozan, bir kargocudan 24 saat içinde öleceğini öğrenir. Hastanede öleceğini öğrenen Sadık ise geçmişte yaptığı yanlışlardan pişmanlık duymakta ve sürekli ertelediği işlerle yüzleşmektedir.
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SON GÜN DİZİSİ OYUNCULARI
Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Cemal Toktaş, Serhat Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Kürşat Demir, Nazan Kesal ve Yasemin Allen gibi deneyimli isimler yer almaktadır. Bu oyuncular, farklı karakterleri canlandırarak dizinin hikayesine hayat vermektedir.
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