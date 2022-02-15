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SON DURUM | 3600 ek gösterge çıktı mı ve bu ay çıkar mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek?

3600 Ek Gösterge ne zaman çıkacak, çıkacak mı?

Milyonlarca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi gibi memurun yakından ilgilendiği 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in memur sendikaları ile 3600 ek gösterge görüşmelerini yapacağını açıklamasının ardından 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak yeniden gündeme geldi.

15.02.2022 - 10:23 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu 2022 memur maaşı zam görüşmeleri başladığından beri gündemden düşmüyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurunun maaşı 3600 ek göstergenin çıkmaısnın ardından değişecek. Memur maaşı zam görüşmeleriyle birlikte masaya getirilen 3600 ek gösterge konusunda çalışmalara başlanacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitim-Bir-Sen’in etkinliğinde bu hafta 3600 ek gösterge için Memur-Sen ile bir araya geleceklerini açıkladı. Memurlar ve vatandaşlar 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor sorulaırnın cevaplarını araştırıyor. İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla 3600 ek göstergede son durum...

  • 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 

    3600 ek göstergeyi haftanın içerisinde bir gün Memur-Sen ile müzakere edeceklerini açıklayan Bilgin, 3600’ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözetecek bir şekilde düzenleyeceklerini belirterek, “Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette de bu sürecin başka problemleri var ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, asgari ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik. 

     

    Önümüzdeki Temmuz’da da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

  • 3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

  • 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

  • 3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

    Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

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