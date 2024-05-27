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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 27 Mayıs 2024! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, son deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        İstanbul'da deprem! 27 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak raporlanıyor. 27 Mayıs Pazartesi, ülke genelinde toplamda 20 deprem kaydedildi. İstanbul 3.8 ile sallandı. İşte, 27 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:52
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        • 1

          Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 27 Mayıs 2024 Pazartesi son depremler listesi...

        • 2

          İSTANBUL'DA DEPREM!

          27 Mayıs günü saat 00.38'te, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Büyükçekmece'den de hissedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

        • 3

          ÇANAKKALE DE SALLANDI

          Başka bir deprem de Ege Denizi'nde oldu. Saat 00.23'te meydana gelen deprem 2.1 olarak ölçüldü ve yerin 9 kilometre altında yaşandı.

        • 4
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