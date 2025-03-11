Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Sinirlioğlu'nun diplomatik tecrübesine atıfla övgüde bulundu.

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Geçtiğimiz aralık ayında göreve gelen Siniroğlu'nun zor bir dönemde göreve başladığını belirten Lavrov, Sinirlioğlu'nun tecrübesiyle AGİT'i temel prensiplerine döndüreceğini ifade etti.

Lavrov diğer yandan Batı'nın politikalarını eleştirdi. Batı'nın AGİT içindeki konsensüsü yok etmeye çalıştığını iddia eden Lavrov "Batı muhtemelen şeytan başka bir şeye inanmıyor." derken, Ukrayna krizini çözmek için ABD ile temasta bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Lavrov, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya barış gücü gönderme teklifiyle ilgili Rusya'nın tavrını yineledi. Barış gücünün Kiev'deki yönetimi kurtarmayı hedeflediğini belirten Lavrov, bu teklife karşı olduklarını bir kez daha vurguladı.