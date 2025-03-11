ABD Başkanı Trump, Elon Musk ile Tesla marka araca bindi

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk ile Beyaz Saray'ın bahçesinde Tesla marka bir araca bindi.

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Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdâhil olmasının ardından düşen Tesla satışlarına karşı Musk'ın yanında olmak isteyen Trump, Tesla bir araç alacağını duyurmuştu.

Musk ile araca binen Trump, değerlendirmelerde bulunurken "Güzel, bu güzel. Farklı bir panel, her şey bilgisayar. Biden'ın bu araca binebileceğini mi sanıyorsunuz? Ben düşünmüyorum." dedi.

Tesla aracı satın aldığı bildirilen Trump Musk'a yönelik protestolara da değinerek "Öncelikle, bu harika bir ürün. İkincisi, Musk bütün enerjisini buna adadı. Bence ona çok kötü davranıldı." şeklinde konuştu.

Trump diğer yandan araçla ilgili bilgi vermesi amacıyla yazılan ve kendisine verilen notu işaret ederek "Bana not verdiler. Onlara, ben Biden değilim. Notlara ihtiyacım yok, dedim." dedi.

Musk da Tesla'nın satışmalar ilişkin değerlendirmede bulunarak Trump'ın politikalarıyla birlikte Tesla üretiminin iki katına çıkacağını bildirdi.