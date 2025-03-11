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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jose Mourinho ve Günay Güvenç PFDK'ya sevk edildi! - Galatasaray Haberleri

        Jose Mourinho ve Günay Güvenç PFDK'ya sevk edildi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "futbolun itibarını zedeleyen açıklamalar" nedeniyle; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 20:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:10
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        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hafta sonunda yaşanan olaylarla ilgili sevk edilen isimleri duyurdu.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        MOURINHO NE DEMİŞTİ?

        Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına konuşan Portekizli çalıştırıcı, "4 maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz" demişti.

        GÜNAY GÜVENÇ NEDEN SEVK EDİLDİ?

        Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise, Alanyaspor maçının devre arasında rakip takımın sportif direktörüne hakaret ettiği gerekçesiyle kurula sevk edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 11.03.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın 07.03.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2-BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 08.03.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMED TÜRKMEN ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca09.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.03.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 09.03.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        5- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 09.03.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 09.03.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        CORENDON ALANYASPOR Kulübü idarecisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU ’nun aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ ’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 10.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 10.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZER BARAN KULUĞ ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        11-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in 06.03.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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