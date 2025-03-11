Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda açıklamalarda bulundu.

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Konuşmasının başında Filistin meselesine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Filistin'i ruhumuzun ruhu olarak gördük, Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor. Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahramanlarının yanında olduk" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE VARILAN ANLAŞMA EKSİKSİZ UYGULANMALI"

Dün Suriye'de SDG ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Farklı inançların, mezheplerin, etnik unsurların yanyana yaşadığı bölge hayal ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına büyük önem veriyoruz. Hep bunu savunduk, bunun ehemmiyetine dikkat çektik. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksik uygulanması, Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliri. Birbirimizin elini tutmaktan, sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını lütfen aklımızdan çıkarmayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte milletimizin ve Filistin halkının Ramazan-ı Şerifini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek aya nasıl salimen ulaştıysak Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na da aynı şekilde sağlıkla, afiyetle, huzurla vasıl olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında izzetiyle hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

REKLAM "GAZZELİ KAHRAMANLARIN DAİMA YANINDA OLDUK" Zulme ve zalime meydan okuyan Filistin'in yürekli evlatlarını selamlıyor ve tüm şehitleri rahmetle anıyorum. Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük. Filistin topraklarının tamamında ezeli ve ebedi kardeşliğimizin nişaneleri, mühürleri var. Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 7 Ekim'den itibaren akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinli mazlumların sesi olduk, haksızlıkları dile getirdik. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına katkı sunduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasında müdahil olma kararı aldık. Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. Toplam 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Katılımcı sayısı 500 bini aşan mitingler, boykotlarla Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Siyonist rejimine şirin görünmek için terör iftirası atanlara, amalı fakatlı cümleler kurmalarına rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. "BÖLGEMİZDE YENİ PLANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ" 880 vatandaşımızı Gazz'den tahliye ettik. 2 bine yakın Filistinli kardeşimize Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde barınma imkanı sunduk. Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı ve diğer vakıflarımızla Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta cesaretle savunacağız. Son dönemde İslam ülkelerinin Filistin davasını sahiplenme, Filistinlilerin haklarını koruma noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze Zirvesi'nde oluşan planı çok kıymetli buluyoruz. Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimleri ilk günden beri artarak sürmektedir. Siyonist yayılmacılığı devlet politikası haline getiren mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Bölgemizde böl, parçala, yönet olarak yeni planların bölgemizde geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek, Filistin halkına ikinci Nekbe felaketini yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. "HERKESİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA DAVET EDİYORUZ" Filistin'in tapusu, Filistinli kardeşlerimizin elindedir. Filistin asırlardır olduğu gibi varolmaya yine devam edecek. 2 devletli çözüm bölgedeki tüm halkları huzura götürecek yegane yoldur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip egemen Filistin devleti kurulmadan adil ve kalıcı çözümden bahsetmek imkansızdır. Gazze'nin yeniden imar ve ihyası için İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini etkin sorumluluk almaya, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz.

"MUTABAKATIN KAZANINI SURİYE OLACAKTIR" Biz sadece Gazze'de sadece Batı Şeria'da değil tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Farklı inançların, mezheplerin, etnik unsurların yanyana yaşadığı bölge hayal ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Hep bunu savunduk, bunun ehemmiyetine dikkat çektik. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksik uygulanması, Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliri. Birbirimizin elini tutmaktan, sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını lütfen aklımızdan çıkarmayalım.