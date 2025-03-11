ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamada bulunurken "Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı." dedi.

Rubio ayrıca Ukrayna ile ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını ve bu kararın Rusya tarafına iletileceğini duyurdu.

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Ateşkesin ilk olarak 30 gün olarak tayin edilmesi beklenirken, öneri Rusya'nın görüşüne sunulacak.

Ukrayna-ABD görüşmesinin sonuçlarından biri de Ukrayna'ya yönelik askeri yardımla ilgili oldu. Görüşme sonucunda ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının devam etmesine karar verildi. Diğer yandan Ukrayna ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan kıymetli madenler üzerinde de iş birliği sağlanması yönünde hemfikir olundu.

Trump'ın bir numaralı hedefinin bu savaşı "sonsuza dek sona erdirmek" olduğunu belirten Rubio, Ukrayna'ya ateşkes ve "çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek" için bir teklifte bulunduklarını ve Ukrayna'nın bunu kabul ettiğini kaydetti.

Rubio, Rusların ABD'nin sunacağı teklife hayır cevabı verme ihtimaline ilişkin "Eğer hayır derlerse, o zaman maalesef burada barışın önündeki engelin ne olduğunu öğrenmiş olacağız." dedi.

Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede evet cevabını vermesini umduğunu belirten Rubio, bu konudaki ilerlemelerin "sonsuza kadar bitmeyen diyalog görüşmeleri" yerine "gerçek müzakerelere" geçilebilmesini sağlayacağını aktardı.

Rubio, müzakerenin bir parçası olarak çözülmesi gereken pek çok mesele olacağına değinerek, "Bunlar arasında en önemlisi insani kaygılar, çocuklar, savaş esirleri ve ne yazık ki bu çatışmalarla birlikte gelen her şey." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise Ukrayna heyetinin Trump'ın "barış vizyonunu" paylaştıklarını ifade ederek, "Çatışmaları ve can kaybını sona erdirme, Ukrayna cephesinde yaşanan trajik insan ve ulusal hazine kıyımını sona erdirme konusundaki kararlılığını paylaşıyorlar." dedi.

Ukrayna'nın konuya ilişkin somut adımlar attığını belirten Waltz, heyetle görüşmelerinde ateşkes önerisi, savaşın kalıcı olarak nasıl sona ereceğinin yolları ve uzun vadeli güvenlik ve refah için neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiğini aktardı.

Waltz, gelecek günlerde Rus mevkidaşı ile görüşeceğini belirtti. Gelişmelere göre tavır alacaklarını ima eden Waltz, "Bence bu olumlu adımın sonucunda Başkan(Trump), Ukrayna'ya yönelik yardım ve güvenlik yardımlarımızdaki duraksamayı kaldırmaya karar verdi ve bu karar derhal yürürlüğe girecek." değerlendirmesinde bulundu. Konuşulan konuların "savaşın bitip bitmeyeceğinden, savaşın nasıl biteceğine" evrildiğine işaret eden Waltz, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi. REKLAM ZELENSKİY: ABD TARAFI ÖNERİLERİMİZİ KABUL ETTİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir video mesajla görüşmeye dair değerlendirmede bulundu. Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD tarafı argümanlarımızı anladı ve önerilerimizi kabul etti. Başkan Trump'a heyetlerimiz arasındaki yapıcı görüşmeden ötürü teşekkür ediyorum. ABD tarafından ilk adımın sağlam atılması ve 30 günlük ateşkes sağlanması konusunda bir teklif vardı. Ancak ateşkes sadece füzeler, dronlar ve bombalarla ve Karadeniz'le ilgili değil. Bütün cephelerle ilgili." TRUMP: UMUYORUM Kİ RUSYA ATEŞKESİ KABUL EDECEK ABD Başkanı Donald Trump da 9 saat süren görüşmenin ardından değerlendirmede bulundu. Trump, Rusya'nın ateşkesi kabul etmesini umduğunu belirtirken, bugün ve yarın Rusya ile görüşeceklerini aktardı. Trump ayrıca "Bu hafta Putin ile görüşeceğimi düşünüyorum." dedi. Trump diğer yandan Zelenskiy'i Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise olumlu yanıt verdi. VON DER LEYEN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD-Ukrayna görüşmesinden çıkan neticelere ilişkin açıklamada yaptı. Ukrayna'ya silah ve istihbarat desteğinin yeniden başlatılması konusu dâhil olmak üzere görüşmeden çıkan kararları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden von der Leyen, Avrupa Birliği'nin üstüne düşen rolü üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.