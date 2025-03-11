Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!

Tekirdağ'da eşi Buse Ateş Suna'yı (32) döverek öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Enes Suna (46), 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

REKLAM advertisement1

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde geçen yılın şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Enes Suna da tutuklandı. Enes Suna hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

REKLAM

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tutuklu sanık yargılanacağı günü beklerken, Buse Ateş Suna geçen yıl 14 Nisan'da hastanede hayatını kaybetti. Suna'nın ölümü sonrası savcılık, Enes Suna hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılması için ek iddianame hazırladı. Ek iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi.

Enes Suna'nın Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün 5'nci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe, babası Yaşar Ateş ile taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Enis Suna, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, ben eşimle severek evlendim. Babası bizi sürekli boşatmaya çalışıyordu. Ben eşimi dövmedim, olay gecesi de babası eşimi aradı, sonrasında eşim evi terk etti" dedi.

REKLAM

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Enis Suna'ya, 'Kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Buse Ateş Suna'nın ailesinin avukatı Onur Tatar, "İlimizde işlenen ve maktul Buse Ateş'in ölümü ile neticelenen cinayet davasının karar duruşmasındaydık. Yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde sanığın eşini kasten öldürme sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı'nın mütalaasına ve bizim taleplerimize uygun olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş olmamıza rağmen, sayın mahkemece Türk Ceza kanunun 87'inci maddesinden neticesi sebebi ile yaralamanın ölüme dönüşmesi neticesinde kastı aşan öldürme fiilinden 16 yıl hapis cezası verildi sanığa. Tabi ki biz verilen hükümden memnun değiliz. Son derece üzgünüz, elbette üst mahkemeye bu hükmü taşıyacağız. Biz sanığın eyleminin kasten eşini öldürme eylemi olduğunu düşünüyoruz. Gerekli hukuki yollara başvuracağız" dedi.