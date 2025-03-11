Mizgin'i hayattan koparan kaza!
Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Mizgin Barış ağır yaralandı. Barış, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin Barış (25) ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 05.00 sıralarında Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı.
Motosikletten savrulan Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin Barış ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Barış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.