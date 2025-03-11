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        Haberler Gündem Güncel Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!

        Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:35
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        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan (48), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Devrek ilçesi Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Talip Tavşan'ın evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Duman tüm evi sararken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavşan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #ZONGULDAK
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