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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi? İtalyan basını "skandal" başlığı atmıştı - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi? İtalyan basını "skandal" başlığı atmıştı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "futbolun itibarını zedeleyen açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Portekizli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında verdiği demeçler sebebiyle sevk edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:49
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        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

        Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray maçı sonrası gündem yaratan açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray yedek kulübesi ile ilgili "Maymun gibi zıplıyorlardı" ifadesini kullanmış ve bu sözler nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Verilen cezayı değerlendiren Tahkim Kurulu ise, 2 maç şeklinde cezayı onamıştı.

        2 MAÇLIK CEZASINI TAMAMLADI

        62 yaşındaki teknik adam, 27 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ve 2 Mart'ta Antalyaspor'la oynanan Süper Lig maçında takımının başında yer almadı.

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        27. haftanın tamamlanmasının ardından, haftayı BAY geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. 6 Mart'ta İngiliz basınına konuşan Portekizli hocanın, burada yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edildiği iddia edildi.

        "GALATASARAY FORMASIYLA FOTOĞRAFI ÇIKTI"

        İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Mourinho, aldığı 4 maçlık cezanın 2 maça indirilmesiyle ilgili, "4 maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

        İTALYAN BASINI: TÜRKİYE'DE YENİ SKANDAL!

        Mourinho'ya verilen cezanın ardından İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Sport, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün Galatasaray tişörtü giydiği fotoğrafı manşetlerine taşımış ve "Türkiye'de yeni skandal" başlığı atarak "Mourinho'ya ceza veren adam Galatasaray forması giydi." bilgisini geçmişti.

        Haberin detayında ise, "İstanbul derbisi sonrası kopan fırtına, Mourinho'ya yöneltilen akıl almaz ırkçılık iddiaları, diskalifiye ve Mou'nun bizzat kendisi tarafından manevi tazminat davası gibi olaylar düşünüldüğünde böyle bir fotoğrafın sansasyon yarattığı aşikar." ifadeleri kullanılmıştı.

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