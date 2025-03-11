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        Haberler Dünya Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt | Dış Haberler

        Pezeşkiyan: İstediğinizi yapın, müzakere etmeyeceğim

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta İran'a nükleer program konusunda müzakere etmek için bir mektup gönderdiğini ifade etmişti. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ardından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Trump'ın teklifini reddetti. Pezeşkiyan "İstediğinizi yapın, müzakere etmeyeceğim." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:12
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        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer program konusunda müzakere teklifine İran'dan olumsuz yanıtlar gelmeye devam ediyor.

        İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da müzakere teklifini net bir dille reddetti.

        Pezeşkiyan, Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı politikasını da işaret ederek "Tehdit altında sizinle müzakere etmeyeceğim. Ne istiyorsanız yapın." dedi. Pezeşkiyan ayrıca, Trump'ın askeri müdâhale söylemine de yanıt vererek "Biz kimseyle çatışmaya girmek istemiyoruz ancak bu boyun eğeceğimiz anlamına gelmez." dedi.

        Trump Fox Business kanalına verdiği röportajda İran'la ya anlaşma sağlanacağını ya da askeri müdâhale olabileceğinin sinyalini verirken; Beyaz Saray da İran'a askeri müdâhale seçeneğini dile getirmişti.

        Pezeşkiyan diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya da değinerek "Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrı utanç vericiydi." dedi.

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