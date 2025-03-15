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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler 16 Mart 2025: En son ne zaman nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 16 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'de her gün birçok deprem meydana geliyor. Son dönemde özellikle Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, en son hangi bölgede ve ne zaman deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel verilerle son dakika deprem raporlarını paylaşmaya devam ediyor. İşte, 16 Mart 2025 tarihli AFAD ve Kandilli verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 08:07 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:51
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        • 1

          Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için her gün farklı büyüklüklerde depremler yaşanabiliyor. Çoğu hafif şiddette olduğu için hissedilmese de, tüm sarsıntılar anlık olarak ölçülüp kaydediliyor. 16 Mart 2025 tarihinde de ülke genelinde çeşitli illerde depremler meydana geldi ve bu hareketlilik AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından raporlandı. İşte, 16 Mart 2025 tarihli güncel verilere göre Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ SALLANDI

          Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.00'de kaydedilen deprem yerin 7 kilometre altında oldu. Saat 03.38'de ise 2.6 büyüklüğünde başka bir deprem ölçüldü.

        • 3

          15 MART CUMARTESİ GÜNÜ OLAN 2 VE ÜZERİ DEPREMLER

          Adana Kozan'da saat 00.26'da 2,

          Çanakkale Yenice'de saat 01.56'da 2.3,

          Ege Denizinde saat 04.07'de 2.1,

          Hatay Hassa'da saat 05.52'de 2,

          Malatya Yeşilyurt'ta saat 11.18'de 2.3

          Ege Denizi saat 13.38'de 3 büyüklüğünde,

          Ağrı Diyadin'de saat 14.14'de 2.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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