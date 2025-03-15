Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için her gün farklı büyüklüklerde depremler yaşanabiliyor. Çoğu hafif şiddette olduğu için hissedilmese de, tüm sarsıntılar anlık olarak ölçülüp kaydediliyor. 16 Mart 2025 tarihinde de ülke genelinde çeşitli illerde depremler meydana geldi ve bu hareketlilik AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından raporlandı. İşte, 16 Mart 2025 tarihli güncel verilere göre Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi…