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Akaryakıttaki 'kâr payı' anlaşmazlığı yargıya taşındı

Akaryakıtta, dağıtım şirketleri ile bayiler arasındaki 'kâr payı' anlaşmazlığında yargı devrede… Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),çok kısa süre önce satılan her birim motorin ve benzinden bayilerin en az yüzde 55, dağıtım şirketlerinin yüzde 45 pay almasını öngören bir karar aldı. Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinin (POAŞ, Shell, BP, Total ve Opet gibi) çatı örgütü Petrol Sanayi Derneği (PETDER),bu kararın iptali istemiyle Cuma günü Danıştay’da dava açtı. Gerekçe: “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne ve rekabete aykırılık.”

02.12.2019 - 12:08 | Güncelleme:
akaryakıt

Akaryakıt sektöründe, dağıtım şirketleri ile bayiler arasında süregelen kâr payı anlaşmazlığı evrildi ve yeni bir boyut kazandı. Yargı da bu sürece dahil oldu.  Bu yeni boyuta geçmeden önce konu hakkında kısa bir geçmiş anımsatması yapalım. Dağıtım şirketleri ile bayiler, satılan akaryakıt üzerinden alacakları payla ilgili olarak (son dönemde gerek işçilik, gerek işletmeden kaynaklanan maliyetlerinin de artmasının etkiyle) karşı karşıya geldi. Sorun, hızla büyüdü. Konu, bazı bayi derneklerince EPDK’ya yansıtıldı.

1 EKİM KARARLARI

EPDK, devreye girdi. Paylar ve yine tartışmalı bir konu olan akaryakıtta promosyon uygulamasıyla ilgili iki önemli karar aldı. Bu kararlar, 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre satılan her litre akaryakıttan bayiler en az yüzde 55 pay alacak. Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak. Promosyon uygulamasıyla ilgili de yeni bazı kurullar getirildi. Promosyon maliyetlerinin bayilere yüklenemeyeceği hükme bağlandı.

YARGIYA TAŞINDI

Sektörün, önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerini bir araya getiren PETDER, bu iki kararı, 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yargıya taşıdı. PETDER, söz konusu kararların iptali istemiyle Cuma günü Danıştay’da dava açtı.
Peki, hangi gerekçeler öne sürüldü? Bu kararların, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne ve rekabete aykırı” olduğu tezi ileri sürüldü. EPDK’nın, kar payları konusunda karar alamayacağı savunuldu.
Bu başvuru sonrasında gözler, Danıştay’a çevrildi.

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  • Tanriverdi Orhan_24167355583466412019-12-02 13:14:57Mazot ve Benzin 5 tl uzerinde olmaması gereken bence biz bunu konusalim !
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