Zeynep Erdoğan cinayetinde karar açıklandı!

Ankara'da, doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan sanık Mehmet Erdoğan, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", diğer suçlardan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
AA'da yer alan habere göre Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Erdoğan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.
SON SAVUNMASI ŞOKE ETTİ
Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra son savunmasını yapması için sanığa söz verdi.
Sanık Erdoğan, öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu. "Çok pişmanım. Eşimi öldürmek istemedim. Annesini o halde görmesin diye çocuğu alt kata indirdim. Öldürmek gibi niyetim yoktu." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu "öldürmeye teşebbüsten" 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Erdoğan ile kocası Mehmet Erdoğan arasında 10 Mayıs 2021'de tartışma çıkmış, Erdoğan'ı göğsünden bıçakla yaralayan Mehmet Erdoğan, üvey oğlunu da iple bağlayarak kaçmıştı.
Bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zeynep Erdoğan'ın öldüğü belirlenmişti. Ümitköy'de araçta yakalanan Mehmet Erdoğan tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdoğan hakkında, "eşi kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından ise 7 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir
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