Yolcu minibüsleri çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Olayda Bircan Kınay yönetimindeki 10 BT 040 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Murat Kocadağlı'nın kullandığı 10 BT 048 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

AA'nın haberine göre, Kınay idaresindeki araç, savrularak yol kenarındaki direğe de çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, sürücüler Kınay ve Kocadağlı ile 5'i öğrenci 8 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.