Malatya'da görevine devam eden ekibin adeta bir parçası haline gelen köpeğin ihtiyaçları polislerce karşılanıyor. Polis memuru Mesut Karakaş, AA muhabirine, görev yeri İstanbul'dan Malatya'ya gelerek depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. İlk günlerde depremzedelerin enkaz altından çıkarılması noktasında gayret gösterdiklerini anlatan Karakaş, şimdi de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görevlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bölgede her gece yağmacılara karşı devriye görevinde bulunduklarını belirten Karakaş, bu sırada hasarlı bir evin balkonundan sürekli havlayan köpek sesi duyduklarını ifade etti.

Köpeğin sahipsiz olduğunu anladıklarını kaydeden Karakaş, "Evin balkonuna tırmanarak köpeği oradan kurtardık. Köpeği aldığımızda gözlerinde yaş vardı." dedi.