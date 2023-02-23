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Son dakika: Yıkım durdurulmuştu! İş merkezindeki kedi kurtarıldı

Diyarbakır'da yıkım durdurulmuştu! İş merkezinde 2 kedi kurtarıldı

Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria İş Merkezi'ndeki yıkım çalışması, binanın içerisinde bulunan kedilerin kurtarılması için durdurulmuştu. İlk olarak helikopterle gerçekleştirilen çalışmalardan sonuç alınamazken, akşam saatlerinde vinç yardımıyla iki kedi kurtarıldı

Giriş: 23.02.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan 2 kedi, tedavilerinin ardından sahiplerine verildi.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

  • Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.

     

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     AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan 2 kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin ardından sahipleri Ezra Elbistan ve Velat Karakaplan'a teslim edildi.

  • Kedilerine kavuşmanın sevincini yaşayan Elbistan ve Karakaplan, yetkililere teşekkür etti.

  • BİR KEDİ DAHA KURTARILDI

    Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu 2 kedi dışında 1 kedi daha kurtarılarak, sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.

  • Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşların güvenliğini sağlayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerinden Erman Öztürk ve Mesut Karakaş da, gece devriyesi sırasında, hasar almış bir evin balkonundan gelen köpek sesini duydu. Balkondan kurtardıkları köpeği ilk olarak sağlık kontrolü için veterinere götüren polisler, daha sonra hayvanın aşısını yaptırdı. Polisler, "Afitap" adını verdikleri sahipsiz köpeğe veteriner kliniğinde kimlik de çıkardı.

  • Malatya'da görevine devam eden ekibin adeta bir parçası haline gelen köpeğin ihtiyaçları polislerce karşılanıyor. Polis memuru Mesut Karakaş, AA muhabirine, görev yeri İstanbul'dan Malatya'ya gelerek depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. İlk günlerde depremzedelerin enkaz altından çıkarılması noktasında gayret gösterdiklerini anlatan Karakaş, şimdi de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görevlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

    Bölgede her gece yağmacılara karşı devriye görevinde bulunduklarını belirten Karakaş, bu sırada hasarlı bir evin balkonundan sürekli havlayan köpek sesi duyduklarını ifade etti.

     

    Köpeğin sahipsiz olduğunu anladıklarını kaydeden Karakaş, "Evin balkonuna tırmanarak köpeği oradan kurtardık. Köpeği aldığımızda gözlerinde yaş vardı." dedi.

  • Köpeği veterinere götürdüklerini, bu sırada sahibine ulaşmak için araştırma yaptıklarını anlatan Karakaş, ancak köpekte çip takılı olmadığından sahibine ulaşamadıklarını dile getirdi. Karakaş, evin bulunduğu yerin yakınlarında da yaptıkları araştırmalara rahmen köpeğin sahibine ulaşmayı başaramadıklarını söyledi.

    Sahipsiz kalmış bir canı kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Karakaş, "Afitap adını verdiğimiz köpek şimdi ekibin adeta bir parçası. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bize ve ekibimize moral oluyor. Köpek sürekli yanımızda. Timdeki herkes de kabullendi. İstanbul'a giderken onu da götüreceğiz." dedi.

  • Polislerden Erman Öztürk ise "Başkasına sahiplendirmek istedim ama vicdanım buna el vermedi. Bunun için de aşılarını yaptırdıktan sonra kimliğini çıkarttım. Afitap'ı buradan götürüp evimde besleyeceğim." diye konuştu. "Afitap"ın keyfinin gayet yerinde olduğunu söyleyen Öztürk, "Biz de kendisiyle gayet mutluyuz. Kaldığımız yurtta birlikte yatıyoruz, göreve de birlikte çıkıyoruz. Sahibi çıkması durumunda köpeği geri teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Köpeğin adını özellikle seçtiklerini belirten Öztürk, "Afitap, güneş ve aydınlık anlamına geliyor. Bu zor günlerde bize aydınlık olsun diye köpeğimizin adını Afitap koyduk." dedi.

 

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