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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına başlandı. AA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başladı. Güvenlik önlemi alınan alanda iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde yıkım çalışmaları sürüyor.

İÇERİSİNDE CANLI HAYVANLAR BULUNUYOR Habertürk Muhabiri Veysi İpek'in aktardığı bilgilere göre de, içerisinde 10 kedi, 1 köpek ve 1 kuşun canlı olduğu tespit edildiği Galeria İş Merkezi'nde 50 metrelik vinç bulunamadığı için hayvanlar binadayken binanın yıkım işlemine başlandığı öğrenildi.